Milano 14:39
51.679 +0,71%
Nasdaq 23-lug
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Dow Jones 23-lug
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Londra 14:39
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Francoforte 14:39
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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,78% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 51.718,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,78% alle 13:00
Spunto rialzista dello 0,78% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 51.718,21 punti.
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