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Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,11% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 52.750,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,11% alle 16:00
Risultato positivo dell'1,11% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 52.750,43 punti.
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