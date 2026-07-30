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Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,02% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 51.967,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,02% alle 16:00
Risultato positivo dell'1,02% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 51.967,69 punti.
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