Milano 17:35
53.717 +0,06%
Nasdaq 22:00
29.722 +1,19%
Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,93% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 53.942,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,93% alle 16:00
Risultato positivo dello 0,93% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 53.942,89 punti.
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