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Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,93% alle 16:00
Il FTSE MIB allunga a 53.942,89 punti
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06 agosto 2026 - 16.00
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Risultato positivo dello 0,93% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 53.942,89 punti.
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