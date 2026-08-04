Milano 12:10
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Nasdaq 3-ago
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Dow Jones 3-ago
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Londra 12:10
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Francoforte 12:11
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Borsa: Tokyo in flessione dello 0,66% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 63.333,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,66% alle 04:50
Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,66% alle 04:50 e continua le contrattazioni a 63.333,35 punti.
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