BP, ceo O'Neill: "prudente" smettere di definire l'azienda una supermajor

Obiettivo: competere nella propria "categoria di peso" e concentrarsi su attività più solide

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di BP , Meg O'Neill, ha dichiarato che è "prudente" smettere di considerare l'azienda una supermajor del settore petrolifero, un cambiamento significativo nel modo in cui desidera che gli investitori giudichino il gigante del petrolio.



Anziché cercare di eguagliare rivali più grandi, come Chevron ed ExxonMobil , O'Neill ha affermato che BP dovrebbe concentrarsi sulla competizione all'interno della propria "categoria di peso" e concentrare gli investimenti nelle sue attività più solide, invece di cercare di mantenere una presenza capillare.



"La realtà è che dobbiamo assicurarci di competere con operatori della nostra stessa dimensione", ha dichiarato O'Neill martedì durante una conference call con gli analisti sui risultati finanziari. "Vogliamo essere presenti nei bacini più redditizi, ma non possiamo essere presenti in tutti i bacini."



Queste dichiarazioni rappresentano una delle più chiare prese di posizione strategiche di O'Neill da quando ha assunto la guida dell'azienda ad aprile. E rappresentano anche un cambio di rotta per un'azienda che ha contribuito a definire il concetto di supermajor moderna tra la fine degli anni 90 e gli inizi degli anni 2000.



Da quando ha assunto l'incarico, O'Neill ha accelerato le cessioni di asset e ha ammesso che l'azienda possiede "troppi asset". La scorsa settimana BP ha annunciato la vendita della sua attività nel Mare del Nord britannico e martedì ha annunciato l'intenzione di cedere il produttore di biogas statunitense Archaea Energy.





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