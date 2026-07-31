In leggero rialzo Wall Street, balzo dei rendimenti obbligazionari

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,44%; sulla stessa linea, l' S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 7.471 punti.



In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,49%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l' S&P 100 (+0,5%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari (+5,93%), telecomunicazioni (+3,62%) e beni industriali (+0,99%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materiali (-2,48%), informatica (-1,09%) e sanitario (-0,55%).



Balzo dei rendimenti obbligazionari, con il trentennale al 5,26% (massimo dal 2007) e il decennale sopra il 4,7% (massimo da gennaio 2025): gli investitori sembrano aver perso fiducia nell'impegno del presidente Fed Kevin Warsh contro l'inflazione, nonostante le sue rassicurazioni. "Non abbiamo bacchette magiche", ha dichiarato questa settimana dopo il voto che ha confermato il livello dei tassi attuale.



ExxonMobil e Chevron riportano utili trimestrali in forte crescita grazie al rialzo del petrolio legato al conflitto in Iran: Chevron quasi quadruplica l'utile netto a 12 miliardi di dollari, con il CEO Mike Wirth che parla di risultati "a pieno regime".

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Amazon (+14,99%), Alphabet (+5,91%), Microsoft (+2,57%) e Chevron (+1,74%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Apple , che continua la seduta con -9,77%.



Sotto pressione Boeing , con un forte ribasso del 2,66%.



Si muove sotto la parità Nike , evidenziando un decremento dell'1,32%.



Contrazione moderata per Amgen , che soffre un calo dell'1,23%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Amazon (+14,99%), DexCom (+10,64%), Monolithic Power Systems (+8,82%) e Alphabet (+5,91%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Apple , che prosegue le contrattazioni a -9,77%.



In perdita Linde , che scende del 5,85%.



Pesante MicroStrategy Incorporated , che segna una discesa di ben -5,57 punti percentuali.



Seduta negativa per Micron Technology , che scende del 4,83%.

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