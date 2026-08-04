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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Oil & Gas
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04 agosto 2026 - 17.00
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Si muove al ribasso il
comparto petrolifero europeo
, che perde lo 0,57%, scambiando a 587,22 punti.
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