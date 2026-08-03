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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Si muove in retromarcia il comparto petrolifero europeo, che scivola a 586,65 punti.
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