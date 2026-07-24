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Francoforte: andamento negativo per Deutsche Telekom

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Deutsche Telekom
Retrocede la compagnia telefonica tedesca, con un ribasso del 2,10%.
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