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Francoforte: brillante l'andamento di Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Infineon
Scambia in profit la compagnia hi-tech tedesca, che lievita del 3,60%.
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