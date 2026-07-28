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Francoforte: in forte denaro Mercedes-Benz

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in forte denaro Mercedes-Benz
Brillante rialzo per il produttore della Mercedes, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,04%.
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