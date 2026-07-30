Francoforte: seduta molto difficile per Adidas

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di calzature sportive , che soffre con un calo del 16,60%.



L'andamento di Adidas nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 156,7 Euro. Rischio di discesa fino a 148,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 165.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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