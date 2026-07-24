Francoforte: calo per Adidas

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di calzature sportive , in flessione del 3,68% sui valori precedenti.



L'andamento di Adidas nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo evidenzia un declino dei corsi verso area 167,4 Euro con prima area di resistenza vista a 171,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 164,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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