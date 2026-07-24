Milano 11:55
51.746 +0,84%
Nasdaq 23-lug
28.455 0,00%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 11:55
10.679 +0,37%
Francoforte 11:55
24.999 +0,95%

Francoforte: movimento negativo per Adidas

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Adidas
Composto ribasso per il produttore di calzature sportive, in flessione del 3,68% sui valori precedenti.
Condividi
```