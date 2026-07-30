Milano 11:51
51.523 +0,16%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 11:51
10.954 +0,42%
Francoforte 11:51
25.486 +0,10%

Pesante sul mercato di Francoforte Adidas

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Francoforte Adidas
A picco il produttore di calzature sportive, che presenta un pessimo -16,6%.
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