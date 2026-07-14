Francoforte: performance negativa per Adidas

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di calzature sportive , che mostra un decremento dell'1,82%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Adidas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,78%, rispetto a -3,4% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Allo stato attuale lo scenario di breve del leader europeo dell'abbigliamento sportivo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 181,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 179,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 183,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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