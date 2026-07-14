Francoforte: performance negativa per Adidas
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di calzature sportive, che mostra un decremento dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Adidas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,78%, rispetto a -3,4% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Allo stato attuale lo scenario di breve del leader europeo dell'abbigliamento sportivo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 181,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 179,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 183,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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