Londra: performance negativa per Pearson

(Teleborsa) - Ribasso per la società internazionale di formazione , che presenta una flessione del 2,60%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pearson , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12,34 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,06. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 11,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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