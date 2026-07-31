Londra: performance negativa per Pearson
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società internazionale di formazione, con una flessione del 2,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Pearson mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,11%, rispetto a +3,23% del principale indice della Borsa di Londra).
Le implicazioni di breve periodo di Pearson sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,91 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 12,23. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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