Lettura rialzista per Pearson

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Balza in avanti la società internazionale di formazione , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,22%.





Operatività odierna:

Le azioni di Pearson , su questi prezzi fissati a 13,26 sterline, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 12,73 pounds, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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