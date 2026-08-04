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Londra: in calo Pearson

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Pearson
Sottotono la società internazionale di formazione, che passa di mano con un calo del 2,60%.
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