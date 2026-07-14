Londra: giornata depressa per Pearson
(Teleborsa) - Retrocede la società internazionale di formazione, con un ribasso del 2,09%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Pearson mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,2%, rispetto a -2,03% del principale indice della Borsa di Londra).
La tendenza di breve di Pearson è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,01 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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