Londra: giornata depressa per Pearson

(Teleborsa) - Retrocede la società internazionale di formazione , con un ribasso del 2,09%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Pearson mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,2%, rispetto a -2,03% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Pearson è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,01 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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