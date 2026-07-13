Londra: scambi al rialzo per Pearson

(Teleborsa) - Bene la società internazionale di formazione , con un rialzo dell'1,85%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pearson rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Pearson è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,03 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```