Invito all'acquisto per JP Morgan

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Bene la società finanziaria con sede a New York , tra i componenti del Dow Jones , con un rialzo dell'1,17%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 346,9 USD, il colosso finanziario americano è molto appetibile con stop loss impostato a quota 333 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```