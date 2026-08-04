New York: luce verde per Corning

(Teleborsa) - Brilla il produttore di vetri speciali e ceramiche , che passa di mano con un aumento del 10,56%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Corning mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,09%, rispetto a +4,42% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di medio periodo di Corning ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 166 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 177,5, mentre il primo supporto è stimato a 154,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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