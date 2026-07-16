Corning sotto osservazione prima dei risultati trimestrali: JP Morgan avverte sui rischi della valutazione elevata

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso a Wall Street il titolo Corning che presenta un pessimo -9,42%.



Le azioni Corning sono finite nella "Negative Catalyst Watch" di JP Morgan in vista della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2026. La banca d’affari non ha espresso preoccupazioni sulle performance operative della società, ma sulla valutazione del titolo, considerata ormai molto elevata.



Secondo l’analista Joseph Cardoso, Corning ha dimostrato grande solidità nell’attuale scenario di mercato, ma il prezzo delle azioni incorpora già aspettative molto aggressive sulla crescita futura, lasciando poco margine per eventuali delusioni. JP Morgan prevede ancora risultati positivi soprattutto nel segmento Optical Enterprise, legato alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, ma ritiene possibile un rallentamento nel comparto Optical Carrier e segnala maggiori difficoltà nel mercato dei display TV nella seconda metà del 2026.



Il titolo Corning ha registrato una forte crescita nel corso dell’anno, con un rialzo vicino al 100% da inizio 2026, raggiungendo il massimo storico di 255,69 dollari il 29 giugno. Successivamente le azioni hanno subito una correzione insieme ad altri titoli del settore hardware e networking.



J.P. Morgan mantiene comunque una posizione neutrale sul titolo con un obiettivo di prezzo fissato a 200 dollari.



Corning presenterà i risultati finanziari del secondo trimestre 2026 prima dell’apertura dei mercati martedì 28 luglio. Le attese degli analisti indicano un utile per azione rettificato di 0,75 dollari e ricavi pari a 4,63 miliardi di dollari.

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