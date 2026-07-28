New York: prevalgono le vendite su Corning

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di vetri speciali e ceramiche , che esibisce una perdita secca del 18,76% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Corning è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Corning evidenzia un declino dei corsi verso area 112,9 USD con prima area di resistenza vista a 122,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 109,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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