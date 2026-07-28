Crolla Corning dopo previsioni di fatturato inferiori al consenso

(Teleborsa) - Le azioni della società attiva a livello mondiale nell'innovazione nel campo della scienza dei materiali e componenti ottici, crollano del 17% al NYSE dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre.



Nonostante i risultati superiori alle attese, le previsioni di fatturato per il trimestre in corso sono risultate inferiori al consenso di Wall Street. L'azienda prevede una crescita del fatturato del 16%, tra i 4,9 e i 5 miliardi di dollari. Factset si aspettava 5 miliardi di dollari.



Nel secondo trimestre Corning ha registrato un utile per azione di 78 centesimi, contro le stime di 76 centesimi. Il fatturato si è attestato a 4,74 miliardi di dollari, superando anch'esso le stime di Wall Street di 4,61 miliardi di dollari.



Le soluzioni di rete e i cavi in ??fibra ottica di Corning sono diventati una componente sempre più importante della costruzione dei data center per l'intelligenza artificiale.





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