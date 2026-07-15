New York: Corning in forte discesa

(Teleborsa) - A picco il produttore di vetri speciali e ceramiche , che presenta un pessimo -8,6%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Corning rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo di Corning si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 183,4 USD. Supporto stimato a 163,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 203,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```