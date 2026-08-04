Norfolk Southern spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Nuovo spunto rialzista per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia , parte dell' S&P-500 , che guadagna bene e porta a casa un +0,35%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Norfolk Southern disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 336,6 USD, con stop loss stimato a quota 161,7 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```