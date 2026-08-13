Quadro rialzista per Norfolk Southern

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Apprezzabile rialzo per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia , tra i componenti dell' S&P-500 , in guadagno dello 0,24% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 335,4 USD, con stop loss calcolato a quota 161,7 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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