Quadro rialzista per Norfolk Southern
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Apprezzabile rialzo per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia, tra i componenti dell'S&P-500, in guadagno dello 0,24% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 335,4 USD, con stop loss calcolato a quota 161,7 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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