Attese positive per Norfolk Southern
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Brillante rialzo per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia, parte dell'S&P-500, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,32%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Norfolk Southern presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 348,6 USD, con stop loss individuato in area 161,7 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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