Attese positive per Norfolk Southern
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Ribasso per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia, tra i componenti dell'S&P-500, che chiude la seduta con una flessione dell'1,31%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 338,8 USD, con stop loss fissato a livello 161,7 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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