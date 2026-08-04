Parigi: movimento negativo per Michelin

(Teleborsa) - Retrocede il colosso dei pneumatici , con un ribasso dell'1,99%.



La tendenza ad una settimana di Michelin è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo della big dei pneumatici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 34,52 Euro e primo supporto individuato a 33,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 35,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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