Milano 10:36
53.667 +0,24%
Nasdaq 4-ago
29.733 0,00%
Dow Jones 4-ago
54.086 +1,71%
Londra 10:35
10.902 +0,21%
Francoforte 10:36
26.241 +0,15%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,26%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54.240. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52.142. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 56.337.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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