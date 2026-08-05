Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,26%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54.240. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52.142. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 56.337.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)