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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,38%

Il DAX inizia le contrattazioni a 25.709,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,38%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,38%, che esordisce a 25.709,37 punti.
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