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Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,73%
Il DAX avvia la seduta a 26.393,43 punti
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05 agosto 2026 - 09.04
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Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,73%, dopo aver aperto a 26.393,43 punti.
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