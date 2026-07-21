Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:18
29.170 +1,98%
Dow Jones 19:18
52.284 +0,86%
Londra 17:35
10.586 +0,58%
Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,66%

Il DAX termina le contrattazioni a 25.011,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,66%
Francoforte conclude in progresso dello 0,66%, archiviando la sessione a 25.011,35 punti.
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