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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,40%

Il DAX inizia le contrattazioni a 26.437,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,40%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,40%, che esordisce a 26.437,35 punti.
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