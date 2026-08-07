Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
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Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,69%

Il DAX termina le contrattazioni a 26.319,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,69%
Francoforte conclude in progresso dello 0,69%, archiviando la sessione a 26.319,45 punti.
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