Francoforte: andamento negativo per Puma

(Teleborsa) - Pressione su Puma , che tratta con una perdita del 2,87%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Puma rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Puma , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 26,12 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 27,01. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 25,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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