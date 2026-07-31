Milano 10:06
52.514 +0,79%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 10:06
10.979 +0,75%
Francoforte 10:06
25.853 +0,94%

Perde Puma sul mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Perde Puma sul mercato di Francoforte
Si muove in perdita Puma, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,92% sui valori precedenti.
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