Francoforte: brillante l'andamento di Puma
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Puma, in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Puma rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Puma. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Puma evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 28,93 Euro. Primo supporto a 28,11. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 27,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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