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Francoforte: andamento negativo per Tag Immobilien

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Tag Immobilien
Seduta in ribasso per Tag Immobilien, che mostra un decremento del 2,34%.
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