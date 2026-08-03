Francoforte: andamento rialzista per Leg Immobilien
(Teleborsa) - Balza in avanti Leg Immobilien, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,88%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Leg Immobilien rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di Leg Immobilien mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 52,83 Euro con area di resistenza individuata a quota 54,23. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 52,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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