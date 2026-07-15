Francoforte: movimento negativo per Tag Immobilien
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Tag Immobilien, che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Tag Immobilien rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Tag Immobilien suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,03 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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