Francoforte: movimento negativo per Tag Immobilien

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Tag Immobilien , che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Tag Immobilien rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Tag Immobilien suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,03 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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