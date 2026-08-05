Francoforte: si concentrano le vendite su Tag Immobilien
(Teleborsa) - Rosso per Tag Immobilien, che sta segnando un calo del 2,34%.
La tendenza ad una settimana di Tag Immobilien è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Tag Immobilien classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14 Euro e primo supporto individuato a 13,67. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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