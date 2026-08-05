Francoforte: si concentrano le vendite su Tag Immobilien

(Teleborsa) - Rosso per Tag Immobilien , che sta segnando un calo del 2,34%.



La tendenza ad una settimana di Tag Immobilien è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Tag Immobilien classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14 Euro e primo supporto individuato a 13,67. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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