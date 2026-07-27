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Francoforte: andamento negativo per Fuchs Petrol

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Francoforte: andamento negativo per Fuchs Petrol
Sottotono la società petrolifera tedesca, che passa di mano con un calo del 2,48%.
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