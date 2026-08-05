Francoforte: balza in avanti Lufthansa
(Teleborsa) - Avanza la compagnia aerea tedesca, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il vettore aereo tedesco, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 8,498 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8,74 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 8,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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