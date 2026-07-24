Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lufthansa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia aerea tedesca , in guadagno del 2,20% sui valori precedenti.



L'andamento di Lufthansa nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del vettore aereo tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,518 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,704. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,396.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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